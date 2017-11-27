Müslüman doktorlar acılara son vermek için yarın toplanıyor

Kongreye başkanlık eden Sağlık-Der Genel Başkanı ve Dünya İslam Sağlık Birliği Genel Sekreteri Dr. Kasım Sezen, İslam coğrafyasında yer alan çok sayıda ülkede geçmişten günümüze devam eden açlık, savaş ve sağlık sorunlarının, ne yazık ki Uluslararası Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere batı kaynaklı tüm sağlık kuruluşları tarafından yok sayıldığını ifade etti.

İslam coğrafyasında yanan ateşten, doğal olarak en fazla sağlık sektöründeki kişilerin farkında olduğunu kaydeden Dr. Kasım Sezen, şöyle devam etti:

‘Ateşe su, açılan yaralara merhem olmak gayesiyle bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Dünya Müslüman Toplulukları Kongresi’nde, İslam coğrafyasında sağlık hizmetlerinden mahrum kalan ülkelerin sağlık ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermek için ortak politika geliştirme, afet ve savaş döneminde koordinasyon, yeni eğitim ve sağlık politikaları oluşturma gibi hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda büyük adımlar atmış olacağız.’’

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‘Batılı ülkeler algı operasyonu ile yıpratıyor’’

İstanbul’da çok büyük katılımla 28 Kasım- 1 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek kongre için son hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Sezen, şunları söyledi:

‘’En önemli sorunlardan biri de Batılı ülkelerin tüm İslam coğrafyasını sağlık alanında çok aciz göstererek yıpratma çalışmaları. Buna da kongremizde son vermek istiyoruz. Çünkü bugün bizimle beraber Katar, Suudi Arabistan, İran, Mısır gibi ülkeler tıpta oldukça ilerlemiş durumda. Türkiye’deki şehir hastanelerinin dünyada eşi benzeri yok. Tüm bunlara rağmen, uluslararası kuruluşlar İslam aleminin tıpta yetersiz olduğunu iddia ediyor. Gerçekte böyle bir durum yok. Sorun bazı Ortadoğu ve Güney Asya ülkelerindeki Müslüman ülkelerde. Afrika ülkelerinin içerisinde bulunduğu koşulları dayanak göstererek yürütülen algı operasyonu bir yanıltmacadan ibaret. Bu ülkelerde bulunan Müslüman sayısı yüzde 5 ile 30 arasında değişiyor. Dolayısıyla bu ülkeleri ‘Müslüman ülkeler’ kategorisine dahil etmek doğru bir yaklaşım değil. Batılı ülkelerin sağlığı kullanarak oluşturduğu yanlış algının doğurduğu sonuçlar doğal olarak bizler açısından yıpratıcı oluyor. Bu ve bunun gibi olumsuzluklara hep beraber bir son getirmek adına, tüm sağlık temsilcilerini kongremize bekliyoruz.’’

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve çok sayıda hükümet temsilcisinin katılacağı kongre sonrasında deklarasyon yayınlanacağı da bildirildi.