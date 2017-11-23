Nur Yerlitaş'a tepkiler dinmiyor: Kovuldu!

Serkan Kaya, ‘Kara Gözlüm' şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçmişti. Yerlitaş'ın şehitler için söylediği skandal sözler sonrası gelen tepkiler üzerine Kaya, klibi yayınlamaktan vazgeçti. Klip yeniden montaja girecek ve ünlü modacının olduğu sahneler çöpe atılacak.
Nur Yerlitaş, İnstagram hesabından canlı yayın yaptığı sırada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı. Posta'nın haberine göre, Yerlitaş'ın skandal ifadelerinden sonra sosyal medyadan binlerce insan tweet atarak durumu kınadı. Ayrıca Yerlitaş'ın Instagram hesabı da yorum yağmuruna tutuldu.