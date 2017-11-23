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Nur Yerlitaş'a tepkiler dinmiyor: Kovuldu!

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda şehitler ile ilgili hadsiz sözler sarf eden modacı Nur Yerlitaş'a binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Sanatçı Serkan Kaya da Nur Yerlitaş'ın skandal sözlerinden sonra yollarını ayırdı. Son klibinde Yerlitaş ile kamera karşısına geçen Kaya, modacının yer aldığı sahneleri çıkaracak.

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Modacı Nur Yerlitaş, şehitlerle ilgili sözleri sonrası yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyledi.
Modacı Nur Yerlitaş, şehitlerle ilgili sözleri sonrası yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyledi.

Serkan Kaya, ‘Kara Gözlüm' şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçmişti. Yerlitaş'ın şehitler için söylediği skandal sözler sonrası gelen tepkiler üzerine Kaya, klibi yayınlamaktan vazgeçti. Klip yeniden montaja girecek ve ünlü modacının olduğu sahneler çöpe atılacak.

Nur Yerlitaş, İnstagram hesabından canlı yayın yaptığı sırada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı. Posta'nın haberine göre, Yerlitaş'ın skandal ifadelerinden sonra sosyal medyadan binlerce insan tweet atarak durumu kınadı. Ayrıca Yerlitaş'ın Instagram hesabı da yorum yağmuruna tutuldu.

Nur Yerlitaş'tan canlı yayında skandal sözler!
OYNAT00:29
Nur Yerlitaş'tan canlı yayında skandal sözler!
Nur Yerlitaş, dün akşam bir arkadaşının doğum günü partisinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Yayın sırasında söylediği skandal sözlere tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. Konuşma sırasında ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı. Yerlitaş'a takipçileri, "Size yakışmadı yazık", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?" ve "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.
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