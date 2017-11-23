Nur Yerlitaş'a tepkiler dinmiyor: Kovuldu!

Nur Yerlitaş'tan canlı yayında skandal sözler!

Nur Yerlitaş, dün akşam bir arkadaşının doğum günü partisinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Yayın sırasında söylediği skandal sözlere tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. Konuşma sırasında ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı. Yerlitaş'a takipçileri, "Size yakışmadı yazık", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?" ve "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.