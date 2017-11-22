Şarkıcı ve oyuncu David Cassidy hayatını kaybetti

Ş arkılarla ve dizilerle 70'li yılların büyük starlarından David Cassidy, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Cassidy etrafında sevdikleriyle Florida'da hastanede hayatını kaybetti.

Organ yetmezliği sebebiyle ölen Cassidy 70'li yıllarda aile dizilerinde de rol aldı. 'The Partridge Family' isimli aile dizisinin yıldızı olan Cassidy, birkaç gün önce böbrek ve karaciğer yetmezliği sebebiyle Florida'da hastaneye kaldırılmıştı.

Cassidy'nin ölümünü ailesi basın açıklamasıyla duyurdu.