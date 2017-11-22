HayatŞarkıcı ve oyuncu David Cassidy hayatını kaybetti
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Şarkıcı ve oyuncu David Cassidy hayatını kaybetti

70'lerin yıldız ismi David Cassidy Florida'da organ yetmezliği sebebiyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Davis Cassidy'nin vefatını ailesi duyurdu.

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David Cassidy, müzisyenliğinin yanı sıra aile dizilerindeki rolüyle de 70'li yıllarada damga vurdu.
David Cassidy, müzisyenliğinin yanı sıra aile dizilerindeki rolüyle de 70'li yıllarada damga vurdu.

Şarkılarla ve dizilerle 70'li yılların büyük starlarından David Cassidy, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Cassidy etrafında sevdikleriyle Florida'da hastanede hayatını kaybetti.

Organ yetmezliği sebebiyle ölen Cassidy 70'li yıllarda aile dizilerinde de rol aldı. 'The Partridge Family' isimli aile dizisinin yıldızı olan Cassidy, birkaç gün önce böbrek ve karaciğer yetmezliği sebebiyle Florida'da hastaneye kaldırılmıştı.

Cassidy'nin ölümünü ailesi basın açıklamasıyla duyurdu.

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