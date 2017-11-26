TRT 2 kanalı yeniden açılacak

İbrahim Eren, "5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nde sinemaseverlerle buluştu. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında The Marmara Pera'da düzenlenen "TRT'de Tanıdık Var mı?" adlı söyleşi programına katılan Eren, sektördeki tecrübelerini ve TRT'nin işleyişini anlattı.

TRT'nin 2008'den sonra kanal sayısını daha da artırdığına dikkati çeken Eren, "TRT 1990'lı yıllara kadar çok büyük bir okuldu, sektöre birçok isim kazandırdı. Özel kanalların açılmasıyla birlikte ise TRT gerilemeye başladı." dedi.

Kültür içerikli bir kanal olacak

Eren, seneye TRT'nin 50. yaşını kutlayacaklarını belirterek, "2008'le birlikte TRT'nin kanal sayısı daha da artmaya başladı. Özellikle tematik kanal hareketlenmesiyle TRT de tematik kanallara yöneldi. TRT World'le dünyanın her yerine ulaşıyoruz. 2018'de 'TRT 2' adıyla açacağımız kültür içerikli kanalımızda da festival kuşakları, filmler, kültür sanat programları gibi işler yayınlanacak" diye konuştu.

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