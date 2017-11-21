İstanbul'da havalar nasıl olacak?

İstanbul'da havaların nasıl olacağı merak konusu olurken Meteoroloji ise konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Hava durumu özel sayfasıyla tüm illerde beklenen sıcaklıkları, yağışları ve son durumları da Yeni Şafak ile de takip edebilirsiniz.

İstanbul 5 günlük hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyon, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Afyon, Kütahya ve Isparta çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak; Bolu ve Kastamonu ile Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre), bin 500 metre üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 santimetre üzeri) olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, kuzeyinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 20

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13