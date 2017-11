Kar ne zaman yağacak? 2018 kar yağışı ne zaman başlayacak?

Kar ne zaman yağacak? 2017-2018 kışının ilk karı yağdı mı? sorularının yanıtı haberimizde.

2017-2018 KIŞININ İLK KARI YAĞDI

Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü.

Kayak antrenörü Levent Tanyeri, yaptığı açıklamada, karın bu sezon erken yağmasından mutlu olduklarını belirterek, Önümüzdeki günlerde inşallah her taraf beyaza bürünür. Kar, kış turizminde bölgenin kazanç kapısı. dedi.

Öte yandan, kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.

GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

MARMARA'DA İLK KAR YAĞDI

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. Bulgaristan’a açılan sınır kapısı Dereköy ve çevre köyler beyaz örtüyle kaplandı.Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı bu sabah saatlerinde düşmeye başladı. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, etkisini Kırklareli’nde de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece arasında seyrettiği bölgede gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

Marmara Bölgesinde bazı illerde kar yağışının başlamasıyla İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu merak konusu. İstanbul’u öğle saatlerinde aniden etkisi altına alan ve havanın kararmasına neden olan bulutlar saniye saniye görüntülendi.İstanbul’u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yağışlı hava rüzgar öğle saatlerinden etkisini iyice arttırdı. Öğle saatlerinde aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havanın da kararmasına neden oldu. Yağışın ve rüzgarın da etkisini arttırmasıyla beraber İstanbul genelinde çok sayı da çatı uçması yaşandı. Bulutların gökyüzünü kapladığı anla ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.Görüntüler de bulutların gökyüzünü kapladığı anlar an be an görülüyor.



ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da tipi şeklinde kar yağmasının ardından kalınlık 10 santimetreye çıktı. Yeniden beyaz gelinliğini giyen zirvede vatandaşlar kar topu oynadı.Yaklaşan yeni sezon öncesi kar yağışının erken başlaması turizmcileri sevindirdi. Bugün öğle saatlerinde başlayıp etkisini arttıran yağış sebebiyle Uludağ bir kez daha beyaz gelinliği giydi. Uludağ’a bu sene yılın ilk karı 15 Ekim’de düşmüş, havaların ısınmasıyla birlikte aynı gün içerisinde erimişti. Balkanlar’dan gelen soğuk hava etkisini Uludağ’da kar yağışı şeklinde gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı zirvede 10, oteller bölgesinde ise 6 santimetreye ulaştı. Gündüz hava sıcaklığının -2’yi gösterdiği Uludağ’da gece en düşük sıcaklığın -5 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlar kar topu oynadı, kapanan yolları iş makineleri açıyor

Uludağ’a kar yağdığını duyan vatandaşlar kar topu oynamak için oteller bölgesine akın etti. Yeniden karın heyecanı yaşayan vatandaşlar, bol bol selfie çekti. Karla kaplanan yollar ise iş makineleriyle sürekli açılıyor. Uludağ’a kar yağdığını duyunca geldiklerini belirten vatandaşlar, "Kar yağacağını duyunca Uludağ’a çıktık. Kar tipi şeklinde yağıyor. Yerlerde tutmuş. Biz de bu yılın ilk karıyla tanışmanın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.

Vatandaşlardan Celal Şuay, havaların soğuduğuna işaret ederek, quot;Artık bundan sonra merkeze de yağar, sürpriz değil.quot; diye konuştu.