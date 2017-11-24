Öğretmenler Günü Google'da doodle oldu!​ En güzel Öğretmenler günü mesajları

Öğretmenler Günü Google tarafından ana sayfada doodle yapıldı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan öğretmenler gününü arama motoru devi Google'da unutmadı ve doodle hazırladı. Sayfamızdan Öğretmenler günü mesajlarını ve Google'ın hazırladığı doodle'ı görebilirsiniz.

Google'dan öğretmenler günü doodle'ı!

Öğretmenler günü mesajları 24 Kasım 2017

-Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

-Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

-O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

-Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

-Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...

Bugün 24 KASIM

Seni anar,seninle gülleriz bugün

Kitap gibi bilgiler,senin gibi çiçekler

Senin gibi güllerler öğretmenim...

Ne kadar teşekkür etsek azdır sana

Bugün senin günün öğretmenim

Kutlu olsun bütün öğretmenlere

Kutlu olsun bugün...

öğretmenim♥

Canim Öğretmenim benim,

Şefkatli Öğretmenim benim.

Sen beni okuttun,

Sen beni büyüttün.

Hiç bir zaman'

Şefkat ' inden ayırmadın.

Canım Öğretmenim

24 Kasım Öğretmenler Günü (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.