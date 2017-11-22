S-400 füze savunma sistemi ne zaman geliyor? S-400 nedir?

S-400 nedir, özellikleri nelerdir, ne zaman geliyor? sorularının yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaştık.

S-400 NE ZAMAN GELİYOR?

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019’da gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Rusya'dan S-400 alımı ve savunma sanayi projelerindeki gelişmeler konusunda şunları söyledi:

*Rusya ile S-400 tedariki için sözleşme imzalandı; 1 adedi opsiyon olmak üzere 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek

*İlk sistemin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor

*Hava/füze savunma sistemi ihtiyacımız için EUROSAM ortakları İtalya ve Fransa ile niyet beyanını imzaladık; kısa sürede bu görüşmeleri kesin sonuca ulaştırmayı ve nihai anlaşmayı imzalamayı öngörüyoruz

*(EUROSAM ile) nihai anlaşmayı en geç bu yılın sonuna kadar gerçekleştireceğiz.

*Altay tankı projesinde 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı

*Bu ihalede teklifler Cuma günü verildi; önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız.

Yaklaşık 400 kilometrelik menzile sahip olan S-400 füze savunma sistemi, karadan havaya ateşlenebiliyor ve düşman uçaklarının vurularak düşürülmesinde kullanılıyor.

S-400'ün kullandığı füzeler kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilen değişik füzelere sahiptir. S-400 sistemlerini kendisini benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, uzun menzili. S-400 HSS'nin 9IN6E radar menzili 600 km, 40N6 füze azami menzil 400 km irtifa 30 km'dir.

S-400 füze sisteminde komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebiliyor ve her batarya 12 fırlatma aracına komuta eden bir 96L6 radara sahip. Bu radarlar hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri izleme ve bu hedeflere kilitlenme yeteneğine sahiptir.

S-400'ün önemli özelliklerine gelecek olursak S-300'e daha fazla hedefi aynı anda takip edebiliyor. Ayrıca S-400 gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahiptir.

S-400'de kullanılan radarlar hayalet uçak olarak tabir ettiğimiz hedefleri dahi takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 füzeleri için şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş fakat yabancı bir ülkeye satış gerçekleşmemiştir.