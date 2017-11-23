AVRUPA LİGLERİ

Babel'den takım arkadaşlarına: Hangi takımı istiyorsunuz?

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Porto maçının ardından takım arkadaşlarına bir üst turda kimle eşleşmek istediklerini sordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babel, Porto maçı sonrası el kamerasından çektiği görüntülerle arkadaşlarının görüşlerine yer verdi.

Babel, Porto maçı sonrası el kamerasından çektiği görüntülerle arkadaşlarının görüşlerine yer verdi.

Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş'ta Babel, tarihi maçın ardından kamerasından çektiği görüntüleri yayınladı.

Soyunma odasını ve ertesi gün idmanda yaşananları görüntüleyen Hollandalı futbolcu; Cenk Tosun, Atiba, Tolgay Arslan ve Quaresma'ya eşleşmek istedikleri takımları sordu.

Takım arkadaşlarının Babel'e verdiği cevaplar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların arasında geçen diyaloglar;

  • Babel: Kurada PSG’yi çekelim?
  • Cenk Tosun: Fark etmez. Avrupa’nın en iyi takımları kaldı. Bu yüzden fark etmiyor. Herkes gelebilir.
  • Babel: Bir üst turda kimi çekmek istersin?
  • Atiba: Bana fark etmez. Herkese karşı oynayabiliriz, herkese... Hepsini getirin.

  • Babel: Tolly senin cevabın ne?
  • Tolgay Arslan: Real Madrid'i istiyorum kanka.
Ricardo Quaresma ise Babel'in sorduğu soruya yanıt vermekten kaçındı.

Babel'in el kamerasından Porto maçının ardından yaşananlar;

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