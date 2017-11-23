Babel'den takım arkadaşlarına: Hangi takımı istiyorsunuz?

Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş'ta Babel, tarihi maçın ardından kamerasından çektiği görüntüleri yayınladı.
Soyunma odasını ve ertesi gün idmanda yaşananları görüntüleyen Hollandalı futbolcu; Cenk Tosun, Atiba, Tolgay Arslan ve Quaresma'ya eşleşmek istedikleri takımları sordu.
Takım arkadaşlarının Babel'e verdiği cevaplar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte Beşiktaşlı futbolcuların arasında geçen diyaloglar;
- Babel: Kurada PSG’yi çekelim?
- Cenk Tosun: Fark etmez. Avrupa’nın en iyi takımları kaldı. Bu yüzden fark etmiyor. Herkes gelebilir.
- Babel: Bir üst turda kimi çekmek istersin?
- Atiba: Bana fark etmez. Herkese karşı oynayabiliriz, herkese... Hepsini getirin.
- Babel: Tolly senin cevabın ne?
- Tolgay Arslan: Real Madrid'i istiyorum kanka.
Ricardo Quaresma ise Babel'in sorduğu soruya yanıt vermekten kaçındı.
Babel'in el kamerasından Porto maçının ardından yaşananlar;
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