Bayern Münih'in serisi 5 maç sürdü

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 2-1 yenildi.

Ligde beş haftadır yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 39. dakikada penaltıdan Thorgan Hazard ve 44. dakikada Matthias Ginter'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Bayern Münih'in 74. dakikada Arturo Vidal ile farkı bire indirdiği karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru koruyan Borussia Mönchengladbach, sahadan üç puanla ayrıldı.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin ayrılmasının ardından Bayern Münih'de yeniden göreve gelen 72 yaşındaki Jupp Heynckes, bu sezon tüm kulvarlardaki 10. maçında ilk yenilgisini aldı. Bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kalan Bayern Münih liderliğini korurken, 24 puana sahip ev sahibi takım averajla dördüncü sırada yer aldı.