ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş kupa mesaisine başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Grandmedical Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş, hız kesmeden kupadaki Grandmedical Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, hız kesmeden kupadaki Grandmedical Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta, gözler kupa maçına çevrildi.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Grandmedical Manisaspor ile 28 Kasım Salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından, minyatür kale maç yaptığı ve şut çalıştığı aktarıldı.

  • Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Grandmedical Manisaspor'u konuk edeceği maç saat 14.30'da başlayacak ve A2'den naklen yayınlanacak.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.