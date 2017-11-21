Devler Ligi'nde Juventus yarın sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Bu dev maç öncesi Katalan ekibinin sitesinde iki takımın kaptanlarının yaptığı soru-cevap yer aldı.

İşte Iniesta ve Buffon'un sorulara verdikleri yanıtlar:

Futbolu ne zaman bırakacaksınız?

Iniesta: Vücudum dur diyene kadar oynayacağım.

Buffon: Muhtemelen bu yıl.

Bırakacağınız için korku hissediyor musunuz?

Iniesta: Hayır, her şeyin bir başı ve sonu vardır.

Buffon: Hayır, ben hayat konusunda çok meraklıyım. Korkmuyorum.

Kendinizi menajer olarak görüyor musunuz?

Iniesta: Düşünmüyorum.

Buffon: Kukla ya da cahil olmak istemiyorum. Bir şey yapacaksam en iyisini vermeye hazır olmalıyım.

Meslek değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

Iniesta: Hayır, öyle bir fikrim yok.

Buffon: Şarkıcı olabilirim. Zaman zaman kilisede söylüyorum. Eğlenceli bir iş.

Andres, hiç kaleci olmayı düşündün mü?

Iniesta: Asla. Çok zor bir iş olarak görüyorum.

Gigi, orta saha oyuncusu olmayı düşündün mü?

Buffon: 12 yaşıma kadar orta saha oynadım. 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Kamerun'un kalecisi Thomas N'Kono vardı. Onu taklit etmeye başladım. Sonrasında babamın tavsiyelerini dinledim. Fena da olmadı.

Çocuklarınız futbolcu olmak isterse ne diyeceksiniz?

Iniesta: Olurlarsa hoşuma gider.

Buffon: Bunu isterim. Çünkü spor bir hayat okulu. Onları disipline eder ve tehlikeli birçok şeyden uzaklaştırır.

Çocukluk idolünüz kim?

Iniesta: Guardiola ve Laudrup

Buffon: Thomas N'Kono bana ilham veren kaleci. İtalyan ekolünden de var; Tacconi, Zenga, Peruzzi...

Kariyerinizin en iyi anı hangisi?

Iniesta: Kulüp ve milli takım kariyerimde birden çok iyi anlarım var ama kişisel olarak çocuklarımın doğumu diyebilirim.

Buffon: Dünya Kupası'nı kazanmamız, Juventus'a gelişim.

Son maçınızı nasıl hayal ediyorsunuz?

Iniesta: Çok özel bir gün gibi hayal ediyorum. Heyecanlı ve inanılmaz. Yaşadığım şeylerden dolayı gururlu olacağım.

Buffon: İlk günkü gibi çok fazla heyecan ve gurur olacak.

Şampiyonlar Ligi'ni bu sene kim kazanacak?