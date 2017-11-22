SERİE A

Cengiz Ünder'den Totti açıklaması: Sana güvenmeseydim burada olmazdın dedi

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, verdiği röportajda Totti'yle arasında geçen bir konuşmayı anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Roma formasıyla ligde 6 maça çıkan Cengiz Ünder henüz fileleri havalandıramadı.

Roma formasıyla ligde 6 maça çıkan Cengiz Ünder henüz fileleri havalandıramadı.

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder, İngiliz basınından The Guardian'a konuştu.

Milli futbolcu Roma'daki ilk günlerinden, kulübün efsane ismi Francesco Totti'ye kadar dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Ne söylediğini anlamıyordum ama..."

İtalyan ekibinin antrenmanında ilk kez geldiği anı anlatan Ünder, şunları söyledi:

  • Roma'yla tercümanım olmadan ilk kez antrenmana çıkmıştım ve Totti vardı. Hala buna inanamıyorum. Ne söylediği konusunda hiçbir fikrim yoktu ama bu önemli değildi. O benim için bir ilham kaynağı.

"Böyle olmasaydı burada olmazdın"

20 yaşındaki milli futbolcu, Totti ile arasında geçen konuşmayı ise şu sözlerle ifade etti:

  • İlerleyen saatlerde tercümanım geldi ve bana dedi ki Totti senin İtalyanca öğrenmeni ve baş başa görüşmenizi istiyor. Ben de Totti'ye, onun Roma'da ulaştığı standardı yakalamak ve onun sevildiği gibi taraftarlar tarafından sevilmek istediğimi söyledim. "Sana güveniyorum. Zaten böyle olmasaydı burada olmazdın" dedi.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.