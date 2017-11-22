Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder, İngiliz basınından The Guardian'a konuştu.

Milli futbolcu Roma'daki ilk günlerinden, kulübün efsane ismi Francesco Totti'ye kadar dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Ne söylediğini anlamıyordum ama..."

İtalyan ekibinin antrenmanında ilk kez geldiği anı anlatan Ünder, şunları söyledi:

Roma'yla tercümanım olmadan ilk kez antrenmana çıkmıştım ve Totti vardı. Hala buna inanamıyorum. Ne söylediği konusunda hiçbir fikrim yoktu ama bu önemli değildi. O benim için bir ilham kaynağı.

"Böyle olmasaydı burada olmazdın"

20 yaşındaki milli futbolcu, Totti ile arasında geçen konuşmayı ise şu sözlerle ifade etti:

İlerleyen saatlerde tercümanım geldi ve bana dedi ki Totti senin İtalyanca öğrenmeni ve baş başa görüşmenizi istiyor. Ben de Totti'ye, onun Roma'da ulaştığı standardı yakalamak ve onun sevildiği gibi taraftarlar tarafından sevilmek istediğimi söyledim. "Sana güveniyorum. Zaten böyle olmasaydı burada olmazdın" dedi.