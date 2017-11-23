Cenk Tosun'u izleyen kulüp resmen açıklandı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Porto maçına, Cenk Tosun'u izlemek için Manchester City'nin geldiğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Ürkmezgil milli futbolcuyla ilgili şöyle konuştu;

"City haricinde birkaç takım daha vardı"

"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi. Birkaç takım daha vardı galiba. Şu anda net hatırlayamıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim hocamız Cenk Tosun’u bırakmaz. Başkanımız da bırakmaz."

"Şartlar uygun olursa sezon sonunda transfer olabilir"

"Sezon sonunda şartlar uygun olursa transfer olabilir. Bunları yapmak zorundayız artık zaten günümüz futbolunda. Alıp, yetiştirip, satmalıyız. Bu döngüyü sağlamayız. Tolgay’ın da aynı şekilde talipleri bulunuyor. Tolgay’ı, Oğuzhan’ı, Cenk’i, Babel’i kim istemez ki..."

5 kulüp daha Vodafone Park'taydı

Beşiktaş-Porto maçına scout gönderen takımlar, maçın yayıncısı TRT'de şöyle açıklanmıştı;

Manchester United

Chelsea

Bayern Münih

Roma

Norwich City

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 maçta 10 gol atarken 3 de asist kaydetti.