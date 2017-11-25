Erman Toroğlu'ndan 'Galatasaray' iddiası

Galatasaray'ın Alanyaspor galibiyeti sonrasında futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sarı kırmızılılarla ilgili flaş iddialarda bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir parayla kiralık katil tutsa Tudor kadar bu takıma zarar veremezlerdi. Başakşehir maçında sahaya çift forvet çıkmak bunun göstergesi. Ayhan Akman konu mankeni gibi. Paramı alayım gerisi Allah Kerim diyor. Tudor bundan sonra vekaleten devam edecek. Futbolcular onu sallamıyor. Bugün sahaya çıkan kadroyu da Tudor çıkarmadı."
Öte yandan Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen de sarı kırmızılı yönetimin hoca baktığını bildiğini iddia etti.
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