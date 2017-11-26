Fenerbahçe'de Roberto Soldado şoku

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la karşılaştığı maçın 67. dakikasında oyuna dahil olan Roberto Soldado, sakatlandı.
İspanyol futbolcu, sahanın azizliğine uğradığı pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi.Büyük üzüntü yaşayan ve maça devam edemeyeceğini belirten Soldado yerini Fransız yıldız Valbuena'ya bıraktı.
Fenerbahçe'de sarı kart gören Janssen de Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Soldado mücadeleye neden 11'de başlamadı?
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Soldado'nun neden ilk 11'de başlayamadığını bu sözlerle açıklamıştı;
- "Hepimiz maç öncesi 3 tane gol atmış Soldado'nun oynamasını bekliyorduk. Bugün kayınvalidesinin yoğun bakımda olduğunu öğrenmiş Soldado. Kafası oradaymış. Gitmek istemiş, maçtan sonra izin vereceklermiş."
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