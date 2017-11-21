SÜPER LİG

Galatasaraylı Fernando Beşiktaş-Porto maçı için 'renk' verdi

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando, Portekiz basınına verdiği özel röportajda Beşiktaş-Porto maçını değerlendirdi. Siyah beyazlılara övgüler yağdıran başarılı futbolcu maçı Porto'nun kazanmasını istediğini de ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Portekiz basınına röportaj verdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Portekiz basınına röportaj verdi.

Galatasaraylı futbolcu Fernando, O'JOGO'ya verdiği röportajda Beşiktaş-Porto maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş mükemmel takım fakat Porto kazansın"
Fernando, siyah beyazlıların oyununu överken eski bir Portolu olarak Portekiz ekibinin kazanmasını istediğini belirterek şunları kaydetti:


  • "Beşiktaş mükemmel bir takım. Porto onları oynatmamalı, ancak bu şekilde kazanabilir. Doğruyu söylemek gerekirse Porto için son derece zor bir maç. Beşiktaş mükemmel bir takım. Onların sahasında oynamak gerçekten zor. Porto istediği sonucu almak için topa sahip olmalı ve Beşiktaş'ın oynamasına izin vermemeli. Porto'nun iyi sonuç almasını umuyorum"

Semana abençoada a todos! Herkese hayırlı haftalar diliyorum! Have a good week for everyone! ❤️💛❤️️💛🦁

Fernando Reges (@fernandoreges)'in paylaştığı bir gönderi ()

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