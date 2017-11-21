Galatasaraylı Fernando Beşiktaş-Porto maçı için 'renk' verdi

Galatasaraylı futbolcu Fernando, O'JOGO'ya verdiği röportajda Beşiktaş-Porto maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş mükemmel takım fakat Porto kazansın"

Fernando, siyah beyazlıların oyununu överken eski bir Portolu olarak Portekiz ekibinin kazanmasını istediğini belirterek şunları kaydetti:



"Beşiktaş mükemmel bir takım. Porto onları oynatmamalı, ancak bu şekilde kazanabilir. Doğruyu söylemek gerekirse Porto için son derece zor bir maç. Beşiktaş mükemmel bir takım. Onların sahasında oynamak gerçekten zor. Porto istediği sonucu almak için topa sahip olmalı ve Beşiktaş'ın oynamasına izin vermemeli. Porto'nun iyi sonuç almasını umuyorum"