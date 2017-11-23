Giuliano: Ekmek ve yemek alacak paramız yoktu

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano, FB TV'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Aile hayatından ve bilinmeyen yönlerinden bahseden yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şunlar;
"13 kardeştik"
- Kalabalık ve mütevazi bir aileden geliyorum. Annem, babam ve 8 kardeşimle birlikte yaşıyorduk. Annem ve babam boşandıktan sonra, babamın yeni evliliği ile birlikte toplamda 12 kardeşim oldu. Yani benle birlikte 13 kardeştik. Çok kalabalık bir aile olduğumuz için, maddi sıkıntılarımız da vardı.
"Ekmek ve yemek alacak paramız yoktu"
- Çocukluğumda maddi imkansızlıklarımızdan dolayı, zaman zaman ekmek veya yemek alacak paramız yoktu. Anneme 'karnım çok acıktı' diyerek ağladığımı hatırlıyorum. Annem de bana su içip, uyumamı söylemişti. 6-7 yaşlarında bir çocuk olduğunuz zaman, böyle bir durum sizde iz bırakıyor.
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