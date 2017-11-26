Giuliano'nun golü Fenerbahçelileri mest etti

Fenerbahçe'yi Antalya'yı deplasmanda öne geçiren Brezilyalı futbolcu Giuliano, sosyal medyada gündem haline geldi. Rakibinden topu kaptıktan sonra Janssen ile 2'ye 1'e giren yıldız isim muhteşem bir gole imza attı.
Giuliano, bu sezon 5. golünü atarken kariyerinin de en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.
Rıdvan Dilmen'den Giuliano yorumu;
- "44 dakika boyunca Giuliano tamamını kaybetmişti topların. Acaba mı? derken öyle bir sahneye çıktı ki... Orta sahadan topu taşıdı, sonra ikiye bir yapıp attı golünü. İyi futbolcu Giuliano."
Giuliano'nun golü sonrası spor yazarları tarafından atılan tweetler;
Yorum