Her şey yeni başlıyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Osmanlıspor maçını zor da olsa kazandıklarını belirterek, bu galibiyetin öz güvenlerini kazanma adına önemli olduğunu söyledi. Saral, bu tür maçların zorluk derecesinin yüksek olduğunu bildiklerini belirterek, “Süper Lig'in zirvesinde yer alan takımlara karşı kaybetmedik. Bu, ne denli kaliteli bir takıma sahip olduğumuzun göstergesi. Belki konsantre eksikliği, belki de takım olma yolunda yaşadığımız sancılar kolay gibi görünen maçları kaybetmemize neden oldu. Osmanlıspor maçıyla birlikte öz güveni yerine gelmiş bir takım ortaya çıktı. İlk yarının bitimine kadar kalan 5 maçımız da böyle rakiplerle. Dikkatli davranırsak ve Trabzonspor gibi oynarsak bu maçlarda puan kaybı yaşamayız” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARI FARKLI OLACAK

İlk yarının kalan 5 haftasında kazanmaları halinde sezonun ikinci yarısında çok daha farklı bir takım olacaklarına inandıklarını belirten başkan yardımcısı Saral, “Alternatifi bol bir takımımız var. Takım olarak belli bir futbol anlayışını ve takım olma olgusunu yakalamaya başladık. Bunlar tamamen oturduğunda yenemeyeceğimiz takım yok” dedi. Son derece ilginç bir sezon yaşadıklarını belirten Saral, “Zirvede yer alan takımlara mağlup olmayarak F.Bahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve G.Saray maçlarından 6 puan aldık. Buna karşın hiç hesapta olmayan Göztepe, Malatya, Alanya ve Akhisar maçlarında ise 12 puan kaybettik. Bu tablo ortaya koyuyor ki sadece büyük maçlarda aldığımız puanlar yeterli değil. Taktiksel anlamda eksikliklerimizin giderilmesi halinde kazanma alışkanlığı olan bir takım oluruz” ifadelerini kullandı.

Okay ve Olcay korkuttu

Bordo-mavililerin dünkü idmanda Okay ve Olcay taktik çalışmasında hafif sakatlık geçirdi. Bir müddet yerde yatan iki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi ile antrenmana döndü. Sakat Onur, Sosa, Uğur, Volkan ve Rodallega tedavi amaçlı salonda çalıştı.

Burak Yılmaz hırs küpü

Trabzonspor’un gol yollarındaki en önemli kozlarından olan Burak Yılmaz, antrenmanlardaki hırsı ile dikkat çekiyor. 3 maç aradan sonra Osmanlı karşılaşmasında 2 gol birden atan 32 yaşındaki golcü, Sivas maçında da takımın hücumdaki en önemli silahı olacak.