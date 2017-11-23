Ibrahimovic'ten Şampiyonlar Ligi rekoru

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Basel’e 1-0 mağlup olduğu maçta Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Mücadelenin 74. dakikasında oyuna giren 36 yaşındaki yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi’nde 7 farklı takımda forma giyen ilk futbolcu oldu.



Ibrahimovic böylece Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaştığı bu alandaki rekoru 7 takımla tek başına ele geçirdi.

İsveçli futbolcunun sırasıyla Şampiyonlar Ligi'inde forma giydiği takımlar şöyle;

Ajax

Juventus

Inter

Barcelona

Milan

PSG

Manchester United