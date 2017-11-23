UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ibrahimovic'ten Şampiyonlar Ligi rekoru

Manchester United’ın İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, 7 farklı formayla Şampiyonlar Ligi'ne çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi IHA
Uzun sakatlık döneminin ardından 18 Kasım'da sahalara dönen Ibrahimovic, Basel karşısında 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Uzun sakatlık döneminin ardından 18 Kasım'da sahalara dönen Ibrahimovic, Basel karşısında 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Fotoğraf: Reuters

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Basel’e 1-0 mağlup olduğu maçta Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Mücadelenin 74. dakikasında oyuna giren 36 yaşındaki yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi’nde 7 farklı takımda forma giyen ilk futbolcu oldu.

Ibrahimovic böylece Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaştığı bu alandaki rekoru 7 takımla tek başına ele geçirdi.

İsveçli futbolcunun sırasıyla Şampiyonlar Ligi'inde forma giydiği takımlar şöyle;

  • Ajax
  • Juventus
  • Inter
  • Barcelona
  • Milan
  • PSG
  • Manchester United

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