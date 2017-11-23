Ibrahimovic'ten Şampiyonlar Ligi rekoru

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Basel’e 1-0 mağlup olduğu maçta Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Mücadelenin 74. dakikasında oyuna giren 36 yaşındaki yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi’nde 7 farklı takımda forma giyen ilk futbolcu oldu.
Ibrahimovic böylece Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaştığı bu alandaki rekoru 7 takımla tek başına ele geçirdi.
İsveçli futbolcunun sırasıyla Şampiyonlar Ligi'inde forma giydiği takımlar şöyle;
- Ajax
- Juventus
- Inter
- Barcelona
- Milan
- PSG
- Manchester United
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