Kartal tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu lideri Beşiktaş kendi sahasında oynadığı 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kaldı. Grubunu lider bitirmeyi garantileyen siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez kez Devler Ligi gruplarına kaldı. Maça tutuk başlayan siyah-beyazlılar, geriye düştükten sonra adeta açılırken, özellikle ikinci yarıda adeta tek kale futbol oynadı ancak öne geçecek skoru bulamadı. 19. dakikada Babel'in sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı. 29. dakikada Porto öne geçti. Sağdan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Ricardo'nun ortasında, Felipe topa gelişine vurarak filelerle buluşturdu: 1-0. 33'te Adriano'nun uzun pasında Quaresma'nın sert vuruşunda kaleci Jose Sa gole izin vermedi. 41. dakikada Babel'in pasında solda topla buluşan Cenk Tosun rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Pasında Talisca, topu boş kaleye göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1. 52. dakikada Gökhan Gönül, 53'te Pepe'nin kafa vuruşları kaleci Jose Sa'da kaldı. 56'daBabel'in pasında Adriano'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşu savunmaya çarptı. 58'de Talisca'nın pasında Babel'in sert vuruşu direkten dönerken, savunma topu uzaklaştırdı. 61'de soldan ceza sahasına giren Quaresma'nın sert şutunu kaleci kornere gönderdi. 62'de hızla gelişen Porto atağında Ricardo'nun vuruşunu Fabri kornere tokatladı. 66'da topla birlikte ceza sahasına giren Brahimi'nin vuruşunu savunma uzaklaştırdı.



Beşiktaş'ı yürekten tebrik ediyorum

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda dün akşam Portekiz ekibi Porto ile Vodafone Park'ta yaptığı maçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile birlikte takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı büyük bir dikkatle takip ederken, Talisca'nın attığı beraberlik golünü yanındakilerle birlikte ayağa kalkarak alkışladığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın gruptaki 4. maçı olan Monaco mücadelesini de tribünden takip etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri olarak adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında, Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş'ı yürekten tebrik ediyorum. İkinci turda başarılar Beşiktaş!" ifadelerini kullandı. Erdoğan, mesajın sonuna futbol topu ve Türk bayrağı ekledi.

Önünüz artık açık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, soyunma odasında futbolcuları kutlayarak kısa bir konuşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı soyunma odasında takıma yaptığı tebrik konuşmasında, "Süper bir oyun oynadınız. Şampiyonlar Ligi seviyesinin üstüne çıktınız, önümüz açık artık" diye konuştu. Güneş maç sonunda yaptığı açıklamada ise "Son 16 turunda yeni bir seviyeye geçiyoruz. Tüm Türkiye'nin desteğini üzerimizde hissettik" dedi.

Maç sonrası büyük sevinç

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, gruptan çıkmanın sevincini coşkulu bir şekilde yaşadı. Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, daha sonra tribüne yöneldi. Taraftarlarla tezahürat yapan futbolcular, gruptan çıkmayı doyasıya yaşadı. Taraftarlar, takımlarına bir ilki yaşatan teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu. Maç sonunda ise Beşiktaşlı futbolcular bir üst tura çıkmanın sevincini büyük bir coşkuyla yaşadı.

Tolgay 5 yıllık imza attı

Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Tolgay Arslan, 1-1 sona eren Porto maçının ardından yaptığı açıklamada sözleşmesini 5 yıllığına uzattığını açıkladı. 2. tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Tolgay, "3 puanı hakettik ama 1 puan da yetiyordu ve son dakikalarda çok riske girmedim. Taraftara söylemiştim. Onlar rahat uyusun. Onlarla gurur duyuyorum. Takımımla da 5 yıllık sözleşme imzaladım. Devre arasında soyunma odasında kendimize geldik.

Talisca'dan 6. gol

Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 6. golüne imza attı. Geçen sezon Avrupa'da 3 gol atan Talisca, Porto'ya attığı golle 2017-2018'de de aynı sayıya ulaştı. Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaşarak, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda aynı sayıda golü bulunan Oktay Derelioğlu'nu yakaladı.

F.Bahçe'yi yakaladı

Grupta 11 puana ulaşan Beşiktaş, Fenerbahçe gibi en yüksek puan alan Türk takımı oldu. Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle grupta 11 puan elde etmişti. Siyah-beyazlı ekip, grupta namağlup yoluna devam ederek bu puana ulaştı ve sarı-lacivertli ekibin rekorunu egale etti.