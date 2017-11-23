Konyaspor-Marsilya: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, 90+3'de Moke'nin kendi kalesine attığı golle Marsilya ile 1-1 berabere kaldı ve bir üst tur şansını son maça bıraktı.
- Konyaspor son maçında gruptaki hiç umudu kalmayan Vitoria'ya karşı oynayacak ve Marsilya'nın Braga'ya kaybetmesini bekleyecek.
Skubic'in penaltıdan attığı golle temsilcimiz Konyaspor, Marsilya karşısında 1-0 önde! pic.twitter.com/JRgdhOFyWb
Skubic'in penaltıdan attığı golle temsilcimiz Konyaspor, Marsilya karşısında 1-0 önde! pic.twitter.com/JRgdhOFyWb— Tivibu Spor (@tivibuspor) 23 Kasım 2017
Moke'nin kendi kalesine attığı gol sonrası Fransız spiker kendinden geçti...
Le but TRÈS important (90+3') de Moké (csc) après un bel effort de Clinton Njié !#KONOM #TeamOM pic.twitter.com/LqdDMSsDQ1
Le but TRÈS important (90+3') de Moké (csc) après un bel effort de Clinton Njié !#KONOM #TeamOM pic.twitter.com/LqdDMSsDQ1— Un Olympique ⚪️🔵 (@unolympique) 23 Kasım 2017
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