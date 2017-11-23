UEFA AVRUPA LİGİ

Konyaspor-Marsilya maçı izle

Konyaspor-Marsilya: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, grubundaki 5. maçında Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Skubic, Marsilya'nın attığı golde böyle yıkıldı!

Skubic, Marsilya'nın attığı golde böyle yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, 90+3'de Moke'nin kendi kalesine attığı golle Marsilya ile 1-1 berabere kaldı ve bir üst tur şansını son maça bıraktı.

  • Konyaspor son maçında gruptaki hiç umudu kalmayan Vitoria'ya karşı oynayacak ve Marsilya'nın Braga'ya kaybetmesini bekleyecek.

Moke'nin kendi kalesine attığı gol sonrası Fransız spiker kendinden geçti...

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