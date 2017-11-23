Konyaspor-Marsilya: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, 90+3'de Moke'nin kendi kalesine attığı golle Marsilya ile 1-1 berabere kaldı ve bir üst tur şansını son maça bıraktı.

Konyaspor son maçında gruptaki hiç umudu kalmayan Vitoria'ya karşı oynayacak ve Marsilya'nın Braga'ya kaybetmesini bekleyecek.

Skubic'in penaltıdan attığı golle temsilcimiz Konyaspor, Marsilya karşısında 1-0 önde! pic.twitter.com/JRgdhOFyWb — Tivibu Spor (@tivibuspor) 23 Kasım 2017

Moke'nin kendi kalesine attığı gol sonrası Fransız spiker kendinden geçti...