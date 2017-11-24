Leonardo transfer iddialarına yanıt verdi

Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor'da, teknik direktör Leonardo Aroujo, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'yi analiz etti

Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u Antalya Stadı'nda oynadığı iki maçta yenemediğinin hatırlatılması üzerine teknik direktör Leonardo, şöyle konuştu:

Bu geçmişten gelen kültürü galibiyet alarak devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Rakibimiz sezona farklı sistemlerle başladı. Önce 4-3-3 sistemiyle başlayıp ardından bazı değişikliklerle 4-2-3-1 taktiğine göre oynamaya çalıştılar. Son maçta bazı oyunculardan yoksun olmalarına rağmen galip geldiler. Sakat olan oyuncuları takıma döndü. Valbuena geri geldi, Dirar gibi ileri uçtaki önemli oyuncuları iyi durumda. Maçta bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Farklı sistemde oynayan bir takım, biz de kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz.

"Neden ayrılsınlar?"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Deniz Kadah, Diego Angelo ve Sakıb Aytaç'ı transfer etmek istediği ifade edilerek yöneltilen soru üzerine Leonardo, üç oyuncunun da takım için önemli olduğunu vurguladı.

Leonardo, bu futbolcuların takımdan ayrılması için hiçbir neden görmediğini belirterek "Onlar bizim oyuncularımız ve de iyi gidiyorlar. Neden ayrılsınlar?" dedi.

Antalyaspor 7 eksikle çalıştı

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sakatlıkları bulunan Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou ve Menez antrenmana katılmadı.