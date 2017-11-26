Lucas Lima'nın Santos kariyeri sona erdi

Sözleşmesi Aralık ayında sona eren Santoslu Lucas Lima, kulübünün aldığı karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Antrenörlüğünü Galatasaray'ın eski futbolcusu Elano Blumer'in yaptığı Santos'ta yönetim, futbolcunun artık transferini düşünmesi sebebiyle A Takım'da yer almayacağını açıkladı.

Elano Blumer de yaptığı açıklamalarda “Kendisiyle uzun zaman önce konuştum ve işlerin ciddileşmeye başladığını söyledim. Aslında iki ay önce de bu konuda bir karar alınmış olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Dört sezondur Santos forması giyen Lucas Lima, 2017 sezonunda 43 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.





