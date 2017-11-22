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Lukaku'ya gürültü cezası: 450 dolar

Lukaku'ya 450 dolarlık gürültü cezası

Beverly Hills kentindeki evinde gürültü çıkardığı için şikayet edilen Manchester United'ın golcüsü Lukaku, 450 dolar para cezası aldı.

Haber Merkezi AA
Manchester ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Lukaku, 11 gol attı.

Manchester ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Lukaku, 11 gol attı.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Romelu Lukaku, gürültü çıkardığı gerekçesiyle mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills kentindeki evinde bu yaz düzenlediği partide gürültü çıkardığı için şikayet edilen 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 450 dolar ceza ödeyecek.

Yaz transfer döneminde 75 milyon sterlin bonservisle Everton'dan Manchester United'a transfer olan Lukaku, takım arkadaşı Paul Pogba ile Beverly Hills'te çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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