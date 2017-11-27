Manchester City Premier Lig rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, yeni bir rekorun sahibi oldu.
City, 47. dakikada penaltıdan Sergio Aguero ve 84. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanarak üst üste 11. galibiyetini elde etti.
Manchester City, 1992'den bu yana oynanan Premier Lig döneminde 13 haftada 37 puana ulaşan ilk takım olarak kayıtlara geçti.
- İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester United'ın 8 puan önünde liderlikte yer alıyor.
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