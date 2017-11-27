PREMİER LİG

Manchester City Premier Lig'de puan rekoru kırdı

Manchester City Premier Lig rekoru kırdı

Huddersfield Town'ı 2-1 yenerek üst üste 11. galibiyetini alan Manchester City, Premier Lig'de 13 haftada 37 puana ulaşan ilk takım oldu.

Haber Merkezi AA
Manchester City'nin galibiyet serisi devam ediyor.

Manchester City'nin galibiyet serisi devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, yeni bir rekorun sahibi oldu.

City, 47. dakikada penaltıdan Sergio Aguero ve 84. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanarak üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Manchester City, 1992'den bu yana oynanan Premier Lig döneminde 13 haftada 37 puana ulaşan ilk takım olarak kayıtlara geçti.

  • İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester United'ın 8 puan önünde liderlikte yer alıyor.

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