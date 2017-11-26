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Mehmet Demirkol'dan 'Nasri' tepkisi

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirkol, Antalyasporlu futbolcu Samir Nasri'yi sert bir dille eleştirirken sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Demirkol, sarı lacivertlilerin önemli bir galibiyet elde ettiğini söylerken Antalyaspor'un dünya yıldızı futbolcusu Samir Nasriyi ise sert bir dille eleştirdi.

  • "Antalyaspor'un bir teknik direktörü yok, teknik direktörlük yapmıyor. Başkanı da yok, seçime gidileceğini açıkladı. Samir Nasri, yürüyerek oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Bildiğim kadarıyla Nasri 5 milyon Euro'dan fazla kazanıyor Antalya'da. Ama yürüyerek oynuyor. İlla bu parayı verip isim alacaksan Maradona ya da Ronaldinho'yu al."

Fenerbahçe yorumu;

  • "Fenerbahçe'nin oyununda önceki haftalara göre büyük farklılık görmüyorum. Antalya maçı zaten ölçü değil. Bence ölçü Kasımpaşa ve Bursaspor maçları. Josef de Souza olmuyor. Belki başka bir takımda çok iyi olabilir. İngiltere'ye gittiğinde belki de çok şaşırabiliriz ancak burada olmuyor."


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