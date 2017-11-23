Son dakika: Barcelona ile Mesut Özil'in anlaştığı iddia edildi
'Mesut Özil Barcelona ile anlaştı' iddiası
Katalonya Radyosu, Arsenal forması giyen Mesut Özil'in devre arası transfer döneminde Barcelona ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağını bildirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in adı son dönemlerde Barcelona ile anılıyordu.
Katalonya Radyosu, Barcelona'lı yöneticilerin oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile görüştüğünü ve transfer konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Mesut Özil'in devre arasında 3,5 yıllığına Katalan ekibine imza atacağı iddia edilirken, Türk asıllı Alman oyuncu için 17, 7 milyon sterlin (20 milyon euro) bonservis ödeneceği ifade edildi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2014 yılında 47 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Arsenal'e transfer olmuştu.
Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
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