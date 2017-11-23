'Mesut Özil Barcelona ile anlaştı' iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in adı son dönemlerde Barcelona ile anılıyordu.

Katalonya Radyosu, Barcelona'lı yöneticilerin oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile görüştüğünü ve transfer konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Mesut Özil'in devre arasında 3,5 yıllığına Katalan ekibine imza atacağı iddia edilirken, Türk asıllı Alman oyuncu için 17, 7 milyon sterlin (20 milyon euro) bonservis ödeneceği ifade edildi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2014 yılında 47 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Arsenal'e transfer olmuştu.

Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor.

Barcelona'da Coutinho'nun alternatifi Mesut İspanyol basını Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibi, devre arası transfer döneminde Liverpool forması giyen Philippe Coutinho için yeniden girişimde bulunacak. Brezilyalı oyuncudan olumsuz sonuç alınırsa bu kez rota Arsenal'e çevrilecek.Devler Ligi'nde oynayabilecek olması avantajBarcelona için Mesut Özil'in önemli bir alternatif olduğunun belirtildiği haberde, Alman futbolcunun hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek olmasından dolayı hem de sözleşmesinin 2018'de bitiyor olması nedeniyle ön plana çıktığı ifade edildi.Katalan ekibi Mesut için 2010 yılında Werder Bremen forması giyerken de girişimlerde bulunmuş ancak oyuncuyu Real Madrid kadrosuna katmıştı.