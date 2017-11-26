SÜPER LİG

​Muhammed Demir Trabzonspor'a attığı golün ardından ağladı

Muhammed Demir'i ağlatan gol

Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Nisan ayında gol atan Muhammed Demir, Sivasspor'un Trabzonspor karşısındaki beraberlik golünü attı. 25 yaşındaki futbolcu, eski takımı bordo mavililere attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Demir, Trabzonspor'a attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Muhammed Demir, Trabzonspor'a attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Sivasspor-Trabzonspor maçında Muhammed Demir'in attığı gol sonrasında ilginç anlar yaşandı.

Süper Lig'de son olarak Nisan ayında Konyaspor'a gol atan futbolcu, bu sezonki ilk golünü eski takımına atınca gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Takım arkadaşları Muhammed Demir'i attığı golden sonra tebrik ederken 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki 56. golüne ulaştı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Muhammet Demir Trabzonspor'a gol atarsa çok sevinmeyecek
Muhammet Demir Trabzonspor'a gol atarsa çok sevinmeyecek

25 yaşındaki golcü oyuncu yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olduklarını anımsatarak, 5 maçlık yenilmezlik serilerinin noktalanmasına üzüldüklerini ifade etti.Ligde hafta sonu Trabzonspor'u konuk edeceklerini dile getiren Muhammet, iç sahadaki maçlarda iyi oynadıklarını ve taraftar desteğiyle güçlü bir takım olduklarını kaydetti."Benim için duygusal bir maç olacak"Muhammet, Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Hem eski takımım hem de memleketim. Benim için duygusal ve önemli bir maç olacak. Şu an ekmek yediğim yer burası ve burada olmaktan dolayı gayet mutluyum. Sahaya çıkıp takımım için 3 puan almayı hedefliyorum. İnşallah, 3 puanı almak bize nasip olur" dedi."Gol atarsam çok sevinç yaşamayacağım"Trabzonspor'un kendisinde özel bir yeri olduğunu ancak profesyonel düşündüğünü aktaran Muhammet, "Gol atarsam açıkçası çok sevinç yaşayacağımı düşünmüyorum. Gol atmak için tabii ki elimden geleni yapacağım. Eski takımım olduğundan değil, hangi takım olursa olsun hem gol atmak hem de galip gelebilmek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

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