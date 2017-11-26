Muhammed Demir'i ağlatan gol

Sivasspor-Trabzonspor maçında Muhammed Demir'in attığı gol sonrasında ilginç anlar yaşandı.

Süper Lig'de son olarak Nisan ayında Konyaspor'a gol atan futbolcu, bu sezonki ilk golünü eski takımına atınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Takım arkadaşları Muhammed Demir'i attığı golden sonra tebrik ederken 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki 56. golüne ulaştı.