Muhammed Demir Trabzonspor'a attığı golün ardından ağladı
Muhammed Demir'i ağlatan gol
Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Nisan ayında gol atan Muhammed Demir, Sivasspor'un Trabzonspor karşısındaki beraberlik golünü attı. 25 yaşındaki futbolcu, eski takımı bordo mavililere attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sivasspor-Trabzonspor maçında Muhammed Demir'in attığı gol sonrasında ilginç anlar yaşandı.
Süper Lig'de son olarak Nisan ayında Konyaspor'a gol atan futbolcu, bu sezonki ilk golünü eski takımına atınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Takım arkadaşları Muhammed Demir'i attığı golden sonra tebrik ederken 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki 56. golüne ulaştı.
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