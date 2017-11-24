Özdilek: “1-1’lik Marsilya maçına üzgünüz”

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, stratejilerini sahada uyguladıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir müsabakadan sonra analiz yapmak kolay değil ama oyuncularıma soyunma odasında şunu söyledim, Kafanızı kaldırın hem ülke futbolunu hem camiamızı hem de kendinizi müthiş derecede takdim ettiniz hepsine teşekkür ediyorum. Yüreklerinize teşekkür ediyorum.

Özdilek, 1-1’lik Marsilya maçına üzgün olduklarını belirterek, “Kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle 11-11 oynarken 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Bunu bitiremedik ama yine özellikle tam istediğimiz dakikalarda golü bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha topa hakim olmaya çalışırken 2’yi 3’ü bulabilecek pozisyonları yakaladık ama bunları maalesef golle bütünleştiremedik. Ama sonucunda önemli bir takıma karşı oynadık. Bizden daha tecrübeli takım ama bunu sahadaki enerjimizle coşkumuzla lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir akşam oldu ama bunu galibiyetle bitirseydik gruptaki pozisyonumuz biraz daha farklı hale gelecekti. Matematiksel olarak hala devam ediyor.