UEFA AVRUPA LİGİ

Özdilek: “1-1’lik Marsilya maçına üzgünüz”

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda O.Marsilya’yla karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “1-1’lik Marsilya maçına üzgünüz” dedi.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Özdilek, Atiker Konyaspor ile 5 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

Mehmet Özdilek, Atiker Konyaspor ile 5 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

Fotoğraf: IHA
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, stratejilerini sahada uyguladıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir müsabakadan sonra analiz yapmak kolay değil ama oyuncularıma soyunma odasında şunu söyledim, Kafanızı kaldırın hem ülke futbolunu hem camiamızı hem de kendinizi müthiş derecede takdim ettiniz hepsine teşekkür ediyorum. Yüreklerinize teşekkür ediyorum.
Realitemiz 1-1’lik Marsilya maçına üzgünüz
  • Özdilek, 1-1’lik Marsilya maçına üzgün olduklarını belirterek, “Kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle 11-11 oynarken 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Bunu bitiremedik ama yine özellikle tam istediğimiz dakikalarda golü bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha topa hakim olmaya çalışırken 2’yi 3’ü bulabilecek pozisyonları yakaladık ama bunları maalesef golle bütünleştiremedik. Ama sonucunda önemli bir takıma karşı oynadık. Bizden daha tecrübeli takım ama bunu sahadaki enerjimizle coşkumuzla lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir akşam oldu ama bunu galibiyetle bitirseydik gruptaki pozisyonumuz biraz daha farklı hale gelecekti. Matematiksel olarak hala devam ediyor.

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