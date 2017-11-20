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Saffet Sancaklı Rasim Ozan Kütahyalı'nın kovulmasına ne dedi?

Saffet Sancaklı Kütahyalı'nın kovulmasını böyle duyurdu

Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'den kovuldu. Kütahyalı'nın kovulmasının ardından MHP'nin Balkan göçmeni milletvekili eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, "Rasim Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile Beyaz TV’den kovulmuştur" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP'nin Balkan göçmeni milletvekili eski milli futbolcu Saffet Sancaklı

MHP'nin Balkan göçmeni milletvekili eski milli futbolcu Saffet Sancaklı

Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Programın moderatörü Ertem Şener program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu.

Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözlerine en sert tepkiyi MHP'nin Balkan göçmeni milletvekili eski milli futbolcu Saffet Sancaklı göstermişti.

Sancaklı, Beyaz TV'nin kararının ardından kişisel Twitter hesabından "Rasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile Beyaz TV’den kovulmuştur" açıklamasını yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu

Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.Programın moderatörü Ertem Şener program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu.BALKAN FEDERASYONLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPTIVe Kütahyalı'ya tepkiler art arda geldi. Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.SAFFET SANCAKLI'DAN ÇOK SERT TEPKİMHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.HİDAYET TÜRKOĞLU SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDIBir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum.&mdash; Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) 20 Kasım 2017 Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.

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