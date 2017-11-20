Saffet Sancaklı Kütahyalı'nın kovulmasını böyle duyurdu

Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Programın moderatörü Ertem Şener program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu.

Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözlerine en sert tepkiyi MHP'nin Balkan göçmeni milletvekili eski milli futbolcu Saffet Sancaklı göstermişti.

Sancaklı, Beyaz TV'nin kararının ardından kişisel Twitter hesabından "Rasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile Beyaz TV’den kovulmuştur" açıklamasını yaptı.

Rasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile #beyaztv’den kovulmuştur — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) 20 Kasım 2017