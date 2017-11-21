Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava

Etnik ve inanç farklılığı gözetmeksizin Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suç işlemiştir. Ekmeğine ve millete saygısı olmayan, özürü kabahatinden büyük olan, adını anmayı ar kabul edeceğim şahıs gibi şarlatanları TV ve gazetelerde görmeyi Türk milleti hak etmiyor. Ailecek devlet imkanlarından nemalanarak milletin değerlerine hakaret etmeyi marifet zanneden kendini bilmezlere milletten kazandıkları ile millete küfür edilemeyeceğini hatırlatmak gerekmektedir. MHP olarak milleti bütün olarak referans aldığımız için ırkçılığa, demokrasiyi referans aldığımız için de faşizme karşıyız. Ahlak, şerefin ve toplumun ölçüsüdür. Ölçüyü yitirmiş olan adı gereksiz şahıs elbette ahlak çizgisine çekilecektir. Bu konu sadece Boşnakları ilgilendiren bir konu asla değildir. Neymiş alkol almış ne yaptığını, ne konuştuğunu bilmiyormuş. Doğruysa bu daha vahimdir. Milyonlarca izleyiciye saygısı olan alkollü ekrana çıkmaz. Ekmeğine saygısı olan işini ve milletini velinimet bilir, besmeleyle işine başlar. Tüm yazılı ve görsel medya sahiplerinden ve yöneticilerinden bu şahsı bir daha milletin önüne çıkarmamalarını bekliyoruz. Boşnakların insanlığa mal olmuş Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç’in sözleri ile bitirmek istiyorum: ‘Sloganımız şu; kendinden olanı sev, ötekine saygı göster. Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir. En kötü kombinasyon boş bir ruh ile dolu bir midedir.”