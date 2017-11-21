Şansal Büyüka'dan 'Igor Tudor' iddiası

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un takımda kalıp kalmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

Dün yapılan kritik toplantı sonrası başkan Dursun Özbek'in rapor talep ettiği teknik heyetle ilgili olarak Şansal Büyüka ses getiren bir iddiada bulundu.

Büyüka, beIN Sports ekranlarında aldığı istihbaratları paylaşırken Tudor'un Galatasaray'daki işi bitmiş gibi yorumunda bulundu. Konuştuğu kimsenin böyle bir şey söylemediğini ancak aldığı izlenimin bu olduğunu ifade eden Büyüka, Artık Tudor'un Galatasaray'da kalma şansı yok" diye konuştu.

Igor Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı yedi lig maçında 20 puan kaybetti ve sadece bir gol atabildi.