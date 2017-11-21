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Şansal Büyüka'dan 'Igor Tudor' iddiası

Spor dünyasının duayen gazetecilerinden Şansal Büyüka, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'la ilgili olarak canlı yayında flaş bir iddiada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şansal Büyüka, canlı yayında Galatasaray'la ilgili yaptığı telefon görüşmelerini anlattı.

Şansal Büyüka, canlı yayında Galatasaray'la ilgili yaptığı telefon görüşmelerini anlattı.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un takımda kalıp kalmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

Dün yapılan kritik toplantı sonrası başkan Dursun Özbek'in rapor talep ettiği teknik heyetle ilgili olarak Şansal Büyüka ses getiren bir iddiada bulundu.

  • Büyüka, beIN Sports ekranlarında aldığı istihbaratları paylaşırken Tudor'un Galatasaray'daki işi bitmiş gibi yorumunda bulundu. Konuştuğu kimsenin böyle bir şey söylemediğini ancak aldığı izlenimin bu olduğunu ifade eden Büyüka, Artık Tudor'un Galatasaray'da kalma şansı yok" diye konuştu.
Igor Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı yedi lig maçında 20 puan kaybetti ve sadece bir gol atabildi.

Galatasaray'da 'Fatih Terim' sesleri
Galatasaray'da 'Fatih Terim' sesleri

Galatasaray'da Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından sarı kırmızılı taraftarlar Igor Tudor'u istifaya davet ediyor.Alınan bu ağır mağlubiyetin ardından sarı kırmızılı yönetimin olağanüstü toplanması beklenirken spor yazarları da Fatih Terim'in takımın başına geçebileceği iddiasında bulundu.Konuyla ilgili spor yazarı İbrahim Seten, attığı mesajda "Fatih Terim gelir, dertler biter" ifadelerini kullanırken sarı kırmızılı taraftarlar bu mesajı retweet yağmuruna tuttu.fatih terim gelir;dertler biter..&mdash; İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 18 Kasım 2017 Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir maçı sonrası stattan ayrılırken bir Galatasaray taraftarı, "Başkanım Tudor'u gönder, bu nasıl hoca ya. Oyunu okuyamıyor" diye bağırdı.Igor Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı yedi lig maçında 20 puan kaybetti ve sadece bir gol atabildi.

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