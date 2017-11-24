SÜPER LİG

Şenol Güneş Caner Erkin'i cezadan kurtardı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in 6 maç ceza alan Caner Erkin hakkında yönetime sunduğu raporda, deneyimli oyuncuya ayrıca verilecek para cezasına karşı çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Caner Erkin bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 5 asist kaydetti.

Caner Erkin bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 5 asist kaydetti.

Fotoğraf: AA

Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği gerekçesiyle 6 maç ceza alan Caner Erkin’e teknik direktör Şenol Güneş jest yaptı.

Tecrübeli futbolcunun yaptığı hatanın karşılığında zaten ağır bir ceza aldığını ve yanlışını da anladığını düşünen Şenol Güneş'in, ayrıca para cezasına karşı çıktığı ifade edildi. Böylece 29 yaşındaki futbolcu, para cezasından kurtuldu. Caner Erkin, sadece maç primlerinden mahrum kalacak.

"Hatasını anladı"

Hürriyet'te yer alan habere göre Şenol Güneş'in 6 maç ceza alan Caner Erkin hakkında verdiği raporda "Hatasını anladı. Caner, bir daha bu yanlışa düşmeyecek deneyime sahip. Sadece maç primlerini almaması yeterlidir" ifadelerini kullandı.

  • Sadece maç primlerinden oldu
  • Siyah-beyazlı yönetim, 3 puana 4 bin euro, 1 puana ise 2 bin euro prim veriyor. Son 3 lig maçında oynayamayan Caner Erkin, böylece 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan takımın kazandırdığı 10 bin euroluk primden oldu. Tecrübeli sol bek 17 Aralık’taki Osmanlı maçıyla lige dönebilecek.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.