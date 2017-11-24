Şenol Güneş Caner Erkin'i cezadan kurtardı

Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği gerekçesiyle 6 maç ceza alan Caner Erkin’e teknik direktör Şenol Güneş jest yaptı.

Tecrübeli futbolcunun yaptığı hatanın karşılığında zaten ağır bir ceza aldığını ve yanlışını da anladığını düşünen Şenol Güneş'in, ayrıca para cezasına karşı çıktığı ifade edildi. Böylece 29 yaşındaki futbolcu, para cezasından kurtuldu. Caner Erkin, sadece maç primlerinden mahrum kalacak.

"Hatasını anladı"

Hürriyet'te yer alan habere göre Şenol Güneş'in 6 maç ceza alan Caner Erkin hakkında verdiği raporda "Hatasını anladı. Caner, bir daha bu yanlışa düşmeyecek deneyime sahip. Sadece maç primlerini almaması yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Sadece maç primlerinden oldu

Siyah-beyazlı yönetim, 3 puana 4 bin euro, 1 puana ise 2 bin euro prim veriyor. Son 3 lig maçında oynayamayan Caner Erkin, böylece 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan takımın kazandırdığı 10 bin euroluk primden oldu. Tecrübeli sol bek 17 Aralık’taki Osmanlı maçıyla lige dönebilecek.