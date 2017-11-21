Tolgay Arslan: Beşiktaş'a 5 yıllık imza attım

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini 5 yıl uzattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldığı maçın ardından, basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolgay, "Beşiktaş ile sözleşmeyi 5 yıllık uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. İnşallah böyle devam eder" dedi.

"Herkes bizimle gurur duysun"

Bu akşam tarih yazdıklarını söyleyen Tolgay, şöyle konuştu:

Bugün tarih yazdık. Özellikle ikinci yarı çok iyi maç çıkardık. 5 maçı hesaplarsak hak ediyorduk. Camia hak ediyordu, taraftar hak ediyordu. Herkes bugün rahat uyusun. Bizimle gurur duysun.

"Real Madrid güzel olur"

Son 16 turunda Real Madrid'in gelmesini istediğini belirten Beşiktaşlı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyük takımlar gelecek. Real Madrid güzel olur. Onlar da bizim taraftarımızı ve stadımızı görsün. Çok güzel maç olur, bu camia artık öyle bir rakibi hak ediyor.

"Defansif mücadeleleri severim"

Güzel bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Tolgay, şunları ifade etti:

Ben defansif mücadeleleri severim. Hakem de sağ olsun oynattı. Çoğu hakem örnek alsın. Oyun hiç durmadı, güzel bir maç oldu. Herkesi tebrik ederim.