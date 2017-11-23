SÜPER LİG

Beşiktaş'ın 5 yıllık sözleşme imzaladığı başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın yıllık ücretinde iyileştirme yapıldığı ve sözleşmesinde 10 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Tolgay Porto maçı sonrası, 'Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor' demişti.

Tolgay Porto maçı sonrası, 'Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor' demişti.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçı sonrasında siyah beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Avrupa'dan da talipleri olan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi konulduğu aktarıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre Tolgay Arslan ile yapılan sözleşmenin detayları şöyle;

  • - 1 milyon 550 bin euro olan yıllık ücretinin, son zamla birlikte 2.5 milyon euro bandına çekildi.
  • - Sözleşmesine '10 milyon euroya serbest kalır’ maddesi konuldu.
2014-2015 sezonunda 450 bin euroya transfer edilen Tolgay Arslan, siyah-beyazlı formayla 90 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken 10 da asist kaydetti.

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