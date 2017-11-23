Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçı sonrasında siyah beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Avrupa'dan da talipleri olan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi konulduğu aktarıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre Tolgay Arslan ile yapılan sözleşmenin detayları şöyle;

- 1 milyon 550 bin euro olan yıllık ücretinin, son zamla birlikte 2.5 milyon euro bandına çekildi.

- Sözleşmesine '10 milyon euroya serbest kalır’ maddesi konuldu.

2014-2015 sezonunda 450 bin euroya transfer edilen Tolgay Arslan, siyah-beyazlı formayla 90 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken 10 da asist kaydetti.