SÜPER LİG

Flaş: Trabzonspor'da Uğur Demirok 3 hafta oynayamayacak

Trabzonspor'da Uğur Demirok 3 hafta yok

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok'ta ikinci derece yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun 2-3 hafta oynayamayacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Uğur Demirok bu sezon ligde 9 maçta forma giydi.

Uğur Demirok bu sezon ligde 9 maçta forma giydi.

Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok'un, 2-3 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün çekilen MR sonucunda Uğur'da ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Barış Kurtgöz, şunları kaydetti:

  • Uğur'un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adductor kasında ikinci derece yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra yeniden takımla çalışmalara başlayacaktır.

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