SÜPER LİG

Ümit Özat: Oyuncularım gözyaşları içindeydi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kaybettikleri Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada küfür eden taraftarlar hakkında, "Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları da var. Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi" dedi.

Haber Merkezi AA
Ümit Özat, sezon başında çalıştırdığı Gençlerbirliği'ne ikinci kez teknik direktör olarak getirilmişti.

Ümit Özat, sezon başında çalıştırdığı Gençlerbirliği'ne ikinci kez teknik direktör olarak getirilmişti.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'nin Osmanslıpor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu.

"Kazanan her zaman haklıdır"

"Bu kadar koştuk, bu kadar top kullandık, bunu yaptık, şunu yaptık, bunlar hiçbir şey getirmiyor" diyen Özat, "Kazanan her zaman haklıdır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ben asla pes eden yapıya sahip değilim" diye konuştu.

"Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi"

Teknik direktör Ümit Özat, geçmişle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:
  • Ben üç haftada ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi ayrılanlar aile boyu açıklamalar yapıyor. Takımımı biliyorum, bu ligi az çok biliyorum. Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Küfür eden, hocasını ve yönetimi istifaya davet eden insan, Gençlerbirliği taraftarı değildir. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları da var. Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi. Bu takıma bu transferleri ben yaptım. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum.

İstiklal Marşı okunurken yan döndü
İstiklal Marşı okunurken yan döndü

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisi öncesi seremonide ilginç bir an yaşandı.İstiklal Marş sırasında herkesin yüzü dönükken, Gençlerbirliği oyuncusu Jailton Paraiba yan döndü.Şaşkınlığa neden olan bu görüntüyle ilgili Jailton'dan henüz bir açıklama yapılmazken, Brezilyalı futbolcunun bayrağa döndüğü şeklinde yorumlar yapıldı.Bayrağa saygıdan dolayı böyle yaptığı belirtilen Jailton'a sosyal medyadan takdir mesajları gönderildi.

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