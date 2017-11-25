Ümit Özat: Oyuncularım gözyaşları içindeydi

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'nin Osmanslıpor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu.

"Kazanan her zaman haklıdır"

"Bu kadar koştuk, bu kadar top kullandık, bunu yaptık, şunu yaptık, bunlar hiçbir şey getirmiyor" diyen Özat, "Kazanan her zaman haklıdır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ben asla pes eden yapıya sahip değilim" diye konuştu.

"Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi"

Teknik direktör Ümit Özat, geçmişle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

Ben üç haftada ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi ayrılanlar aile boyu açıklamalar yapıyor. Takımımı biliyorum, bu ligi az çok biliyorum. Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Küfür eden, hocasını ve yönetimi istifaya davet eden insan, Gençlerbirliği taraftarı değildir. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları da var. Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi. Bu takıma bu transferleri ben yaptım. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum.