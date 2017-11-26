Umut Bozok'un bonservisi için esprili rakam

Fransa Lig 2'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Umut Bozok'a Lyon Başkanı Aulas'tan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Röportajında Lyon'a sempatisi olduğunu açıklayan Umut Bozok için hoşgeldin mesajı yayınlayan Aulas'a Nimes kulübü ise ilginç bir cevap verdi.

Lyon Başkanı Aulas'ın mesajı:

“Hoşgeldin Umut, teşekkürler ve harika sezon başlangıcın için tebrikler.”

Welcome Umut Merci et Bravo pour ce début de saison exceptionnel 👍 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 25 Kasım 2017

Nimes kulübü ise Lyon başkanına “223 Milyon” diyerek karşılık verdi.