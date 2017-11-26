LİGUE 1

Umut Bozok'un bonservisi için esprili rakam

Nimes formasıyla Fransa'da üçüncü hat-trick'ini yapan Umut Bozok, verdiği özel bir röportajda Türkiye'de Galatasaray, Fransa'da ise Lyon'a sempatisi olduğunu açıklamıştı. Ümit Milli Takımı'ın yıldızının bu açıklamaları sonrasında Lyon başkanu Aulas, sosyal medya hesabından oyuncu için 'hoşgeldin' mesajı yayınladı. Nimes kulübü ise Aulas'a esprili bir bonservis bedeli mesajı attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bozok.

Umut Bozok.

Fransa Lig 2'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Umut Bozok'a Lyon Başkanı Aulas'tan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Röportajında Lyon'a sempatisi olduğunu açıklayan Umut Bozok için hoşgeldin mesajı yayınlayan Aulas'a Nimes kulübü ise ilginç bir cevap verdi.

Lyon Başkanı Aulas'ın mesajı:

  • “Hoşgeldin Umut, teşekkürler ve harika sezon başlangıcın için tebrikler.”

Nimes kulübü ise Lyon başkanına “223 Milyon” diyerek karşılık verdi.

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