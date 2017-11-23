Antarktika Üssü'ne ortak arıyoruz

Üsle ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, anlaşmaların Meclis’ten geçen yıl geçirildiğini, bunun dışında üs kurma kriterleri arasında Antarktika’ya en az 3 sefer yapılmasının da bulunduğunu belirterek, “İlk seferi geçen yıl yaptık. İkincisi bu yıl, son sefer de gelecek yıl gerçekleştirilecek. Ancak bunlar hayli zor seferler” dedi.

İNGİLTERE VE ŞİLİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Özlü, bu doğrultuda partner aradıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Gerçekleştirilecek seferin süresi, orada ne kadar süreyle kalınacağı önemli. Geçen sene 1 ay kaldık. Ulaşım da önemli bir kalem. Uçakla Şili’ye kadar gidiliyor, oradan gemiyle geçiliyor. Kullanılan geminin özellikleri de maliyeti etkiliyor. Bir de partner arıyoruz. Bir ülkeyle beraber yaparsak, maliyeti düşürürüz. Görüşmeler yapıyoruz. Şili olabilir çok yakın, orada üssü var. İngiltere de olabilir.”

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PROGRAM HAZIRLANIYOR

Üssün kurulabilmesi kapsamında bir diğer şartın da ulusal bir araştırma programı hazırlamak olduğunu belirten Özlü, bu çalışmanın da halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde devam ettiğini söyledi. Her ülkenin o üssü kurarken ulusal program hazırladığı bilgisini veren Özlü, "Örneğin yer kabuğu hareketlerini inceleyeceğim, buradaki canlıların hayatını inceleyeceğim diyor. Yer bilimleri, uzay bilimi alternatif olabilir. Bu henüz netleşmedi” dedi. Bakan Özlü, ayrıca, proje için geçen yıl 470 bin dolar harcama yapıldığı, bu yıl ise 5 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını açıkladı.

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