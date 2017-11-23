TeknolojiAntarktika Üssüne ortak arıyoruz
BİLİM

Antarktika Üssü'ne ortak arıyoruz

Türkiye'nin Antarktika’da kuracağı bilim üssü için çalışmalar devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Bir ülkeyle beraber yaparsak, maliyeti düşürürüz. Görüşmeler yapıyoruz. Şili olabilir çok yakın, orada üssü var. İngiltere de olabilir" dedi.

Yasemin AsanYeni Şafak
2016 yılının Nisan ayında Antarktika'ya giden 13 Türk bilim insanı Ukrayna’ya ait Vernadsky Üssü ve civarındaki 50 millik alanda Türk bayrağını dalgalandırarak araştırmalarda bulunmuştu.
2016 yılının Nisan ayında Antarktika'ya giden 13 Türk bilim insanı Ukrayna’ya ait Vernadsky Üssü ve civarındaki 50 millik alanda Türk bayrağını dalgalandırarak araştırmalarda bulunmuştu.

Üsle ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, anlaşmaların Meclis’ten geçen yıl geçirildiğini, bunun dışında üs kurma kriterleri arasında Antarktika’ya en az 3 sefer yapılmasının da bulunduğunu belirterek, “İlk seferi geçen yıl yaptık. İkincisi bu yıl, son sefer de gelecek yıl gerçekleştirilecek. Ancak bunlar hayli zor seferler” dedi.

İNGİLTERE VE ŞİLİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Özlü, bu doğrultuda partner aradıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Gerçekleştirilecek seferin süresi, orada ne kadar süreyle kalınacağı önemli. Geçen sene 1 ay kaldık. Ulaşım da önemli bir kalem. Uçakla Şili’ye kadar gidiliyor, oradan gemiyle geçiliyor. Kullanılan geminin özellikleri de maliyeti etkiliyor. Bir de partner arıyoruz. Bir ülkeyle beraber yaparsak, maliyeti düşürürüz. Görüşmeler yapıyoruz. Şili olabilir çok yakın, orada üssü var. İngiltere de olabilir.”

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PROGRAM HAZIRLANIYOR

Üssün kurulabilmesi kapsamında bir diğer şartın da ulusal bir araştırma programı hazırlamak olduğunu belirten Özlü, bu çalışmanın da halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde devam ettiğini söyledi. Her ülkenin o üssü kurarken ulusal program hazırladığı bilgisini veren Özlü, "Örneğin yer kabuğu hareketlerini inceleyeceğim, buradaki canlıların hayatını inceleyeceğim diyor. Yer bilimleri, uzay bilimi alternatif olabilir. Bu henüz netleşmedi” dedi. Bakan Özlü, ayrıca, proje için geçen yıl 470 bin dolar harcama yapıldığı, bu yıl ise 5 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını açıkladı.

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Türk bilim adamları Antartika’da
TEKNOLOJİ
Türk bilim adamları Antartika’da

‘Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü’ için Antarktika'ya gittiler
OYNAT00:54
‘Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü’ için Antarktika'ya gittiler
Antarktika'da kurulacak 'Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü' için ön fizibilite çalışması yapacak olan Türk bilim adamları yola çıktı. Atatürk Havalimanında açıklama yapan grupta 9 bilim adamı bulunuyor.
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