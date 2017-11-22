Bilgisayar ve internet kullanım oranı 1 yılda yaklaşık yüzde 5 arttı

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Ahmet Ercan Topçu, Türkiye'de bilgisayar ve i̇nternet kullanımının geçen yıl sırasıyla yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 olarak gerçekleştiğini bildirerek, "Ülkemizde bilgisayar ve i̇nternet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu." dedi.

Topçu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ile düzenledikleri, "Kamu Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine katıldı.

Siber güvenlikte işbirliği, güç birliği, yerli ve milli çözüm odaklı ürünlerin üretilmesini önemsediklerine işaret eden Topçu, özellikle kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı arttıracak girişimlerde bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

"Türkiye'de bilgi teknolojileri kullanımı hızla artıyor"

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Topçu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilgi teknolojileri kullanımının hızla arttığını belirterek, "Ülkemizde bilgisayar ve i̇nternet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu. Bu oranlar 2016 yılında sırasıyla yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 idi. İnternet kullanımın oranının artması, e- devlet projeleri sayısını da arttırmıştır." diye konuştu.

Türkiye'de oldukça fazla sayıda bilgi teknolojilerinin kullanıldığı e-devlet projeleri bulunduğuna işaret eden Topçu, "Çağın gerisinde kalmamak ve 2023 hedeflerine tam olarak ulaşabilmek amacıyla ülke çapında bilgi teknolojileri politika ve stratejilerinin oluşturulması ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Burada önemli olan bir nokta olarak politika ve stratejilerde bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerekirken, ülkemizde dağınık bir yapı oluşmuş her kurum kendi politika ve stratejilerini belirlemiş ve uygulamaya çalışmıştır. Bu dağınık yapının düzeltilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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Topçu, TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonunca Bilişim Bakanlığı kurulmasının önerildiğini anımsatarak, bunun gerekçelerini anlattı.