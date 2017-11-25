Bitcoin madencileri dünya elektriğini sömürüyor!

Dijital para birimi Bitcoin’in her geçen gün değer kazandığı ve kullanıcı kitlesini artırdığı biliniyor. Güncel değeri 8600 dolar olan Bitcoin, Türkiye’de 35 bin TL’den işlem görüyor. Son 4 ayda müthiş bir sıçrayış yaparak 4 kat değerlenen Bitcoin’in üretilmesi için ise müthiş bir enerji harcanıyor.

Bilindiği üzere Bitcoin, dijital bir para birimi ve dijital madenlerdeki madenlerin çıkarılmasıyla piyasaya sürülüyor. Bu madenlerde çalışan işçiler ise süper güçlü bilgisayarlar. Bitcoin’in değerinin katlanarak artması da haliyle Bitcoin madencilerinin iştahını artırıyor ve pek çok kişi artık bu işi yapıyor. Hatta Bitcoin üretim fabrikası açanların sayısı da bir hayli fazla.

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İşte talebin bu kadar fazla olması, muazzam bir enerji gerektiriyor. Son yayımlanan rapora göre Bitcoin madencileri dünya çapında toplamda 29.05 TWh elektrik tüketiyor. Bu da dünya elektrik tüketiminin yüzde 0.13’üne tekabül ediyor. Fakat bu değer bile pek çok ülkenin elektrik tüketiminden daha fazla.

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere madenciler, 20 Avrupa ülkesinden fazla elektrik tüketiyor. Bu ülkelere İrlanda, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovakya da dahil. Afrika’da ise sadece Güney Afrika, Mısır ve Cezayir’in, Bitcoin madencilerinden daha fazla elektrik tükettiği görülüyor. Diğer Afrika ülkelerinin hepsi daha az enerji tüketiyor.

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Önümüzdeki süreçte madencilerin harcadığı elektrik değerinin çok daha yükselmesi ve elektrik tüketimi anlamında pek çok ülkeyi geride bırakması bekleniyor.