BMW X2 için Snapchat arttırılmış gerçeklik lensi

Snapchat, uygulaması popüler olmasına rağmen ticari olarak çok büyük kazançlar elde edemiyor. Son çeyrekte Snap. Inc.’in gelirleri beklentilerin altında gerçekleşti ve hisse değerleri düştü. Firma işleri yoluna koymak için arttırılmış gerçeklik reklamlarına yönelmeye başladı. Bu reklamların ilkini BMW ile gerçekleştiriyor.

Sosyal medya platformunun ‘World Lens’ reklamlarında oluşturulan bu arttırılmış gerçeklik deneme reklamları, kullanıcıların farklı ürünlerle etkileşimde bulunmalarına ve bu ürünleri gerçek gibi görüntülemelerine imkan sağlıyor. BMW’nin yeni X2 aracını yansıtacak olan uygulama, böylece aracın görüntüsünü bulunduğunuz yere konumlandıracak. Kullanıcılar aracın hatlarını inceleyebilecek ve isterse farklı renklerini görebilecek.

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BMW bu şekilde özellikle gençleri kapsayan yeni kitlelere, daha organik bir yolla ulaşmayı hedefliyor. BMW’den Jörg Poggenpohl , “Snapchat’in ortamına ve uygulamanın kullanıcılarının dünyasına daha doğal bir yolla giriş yapmak istedik. Takipçilerimizi kanala ve hedef gruba uygun şekilde en anlamlı biçimde yönlendirmenin bir yolu” şeklinde açılama yaptı.

Snapchat’in AR reklamlarını ilk deneyecek olan firma BMW fakat diğer firmaların da konuyu yakından takip ettiği söylenebilir. Kullanıcıların bu reklamları arkadaşlarıyla paylaşmaması durumunda bile AR ile haşır neşir olacaklarına ve marka ile bir bağlantı sağlayacaklarına yönelik bir beklenti var. BMW’nin X2 modeliyle etkileşimde bulunuyor olmak oldukça etkili bir reklam stratejisine benziyor.