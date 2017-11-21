Çin uzaktan algılama uyduları fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, Cilin 1-04, Cilin 1-05 ve Cilin 1-06 adlı uydular, ülkenin Şanşi eyaletinki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 (Çang Cıng) ile yörüngeye gönderildi.

Çang Guang Uydu Teknolojisi şirketi tarafından geliştirilen Cilin uyduları, video, fotoğraf ve çok yönlü görüntüleme için kullanılacak.

Uydulardan elde edilecek bilgiler, hem ülke için hem de ticari amaçlı değerlendirilecek.

Çin'de geçen hafta da Fıngyün-3D adı meteoroloji uydusu yörüngeye gönderilmiş, uydunun atmosfer hareketlerini görüntülemek için kullanılacağı belirtilmişti.