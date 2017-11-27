Dünyanın en ucuz ve en pahalı internetini kullanan ülkeler

Statista isimli bir araştırma şirketi dünyanın en pahalı ve en ucuz internetini kullanan ülkeleri sıraladı.

Ülkemizde internet kullanım ücretlerinin, özellikle de yakında kalkacak olan AKN sistemi sebebiyle çok yüksek olduğuna dair eleştiriler dile getiriliyor. Bulunduğumuz coğrafya veya dünya geneline baktığımızda acaba durum aynı mı?

İngiltere merkezli araştırma şirketi Statista, dünyanın en pahalı ve ucuz internetini kullanan ülkeleri sıraladı. Raporda, şaşırtıcı bir şekilde en ucuz interneti İran kullanıyor. İran halkı, aylık internet kullanımı için ortalama 5.37 dolar ödüyor.

Statista isimli araştırma şirketinin hazırladığı listede en ucuz ve en pahalı internete sahip olan 10'ar ülke görülüyor.

İran’ı Ukrayna, Rusya, Moldova ve Suriye takip ediyor. Avrupa’nın en hızlı interneti ile meşhur olan Romanya’da ise aylık ortalama ücret 13.47 dolar olarak belirtilmiş. Dünyanın en pahalı internetini ise Burkina Faso kullanıyor. Aylık internet ücreti 961.22 dolar olarak belirtiliyor.

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Statista tarafından hazırlanan raporda 196 ülke bulunuyor. Türkiye, bu listede 26. Sırada yer alıyor.