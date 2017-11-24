Elon Musk yapay zekaya karşı yine uyardı

Uzay aracı ve roket üreten SpaceX şirketiyle uzay taşımacılığında, ses hızına yakın Hyperloop ve elektrikli otomobili Tesla ile yeni bir dönem başlatmaya çalışan Elon Musk, yapay zeka konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Elon Musk, yapay zekanın insanlık için en büyük tehlike olabileceğini tekrarladı ve bu sefer insanlığın hayatta kalma oranını açıkladı. Ünlü girişimciye göre, yapay zekaya sahip robotlara karşı insanlığın hayatta kalma şansı %5-%10 arasında.

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Geçtiğimiz aylarda, uzun süredir dile getirdiği gelecekte karşılaşabileceğimiz yapay zekanın insanoğluna hükmetmesini engellemek için girişimlerde bulunmuştu. Elon Musk, teknolojik ilerlemelerin bir sonucu olarak yapay zekanın insanoğluna hükmedeceğini düşündüğünü dile getiriyor. Bunun çözümünün ise insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasıyla olabileceğini söylemişti.

Musk, insanların yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını mümkün kılmak adına 'Neuralink' isimli şirket kurarak araştırmalarına start verdi.

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Daha önce ABD basınında yer alan iddiaları doğrulayan Musk'ın bu projesinin nihai amacı insanların doğrudan beyinlerindeki yapay sinir ağları ile bilgisayar ve diğer elektronik cihazları yönlendirebilecek bir teknoloji geliştirmek. Musk'ın iddiasına göre, şirket 4 yıl içinde hedefe ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Yine Musk'ın konu ile ilgili açıklamasına bakılırsa bu teknoloji hayatımıza girdiğinde beyin hasarları, lezyona da daha kolay çözümler bulunacak. Musk'ın en ilgi çeken iddiası ise bu teknolojinin bilim kurgu filmlerini aratmayacak telepatinin de önünü açacağı iddiası.