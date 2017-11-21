Facebook gönderi silme özelliğini gizledi

Sosyal medya kanalları üzerinden yaptığımız paylaşımları silmek isteyebiliyoruz. En basitinden kötü çıktığımız fotoğraflar veya yanlış yazdığımız bir gönderi olabilir. Facebook’un bazı kullanıcılar için silme butonunu kaldırması üzerine büyük tepkiler oluştu.

Venturebeat’in haberine göre gönderilerin sağ üst tarafındaki menüden silme seçeneği bazı kullanıcılarda görünmüyor ve bu nedenle gönderiler silinmiyor. Aynı kullanıcılar için silme seçeneği mobil site ve uygulamada görünüyor.

Facebook gönderi silme özelliğinin olmadığı bir kullanıcı tepkisini Twitter üzerinden duyurdu.

Gönderileri silme seçeneğinin daha az kullanılan "Etkinlik Günlüğü" altında gizlendiği söyleniyor. Böyle bir hamle, birçok kullanıcıyı gönderilerini silmekten vazgeçirmeye yetebilir.

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Facebook'un bu tür bir değişikliği test ediyor olması muhtemel. Firmanın gönderileri silmemizi istememesi için birkaç nedeni olabilir. Örneğin eski gönderiler reklam algoritmalarında kullanılıyor ve "Hatıralar" gönderileri sayesinde fazladan etkileşim oluşturmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında Facebook, mümkün olduğu kadar çok şey paylaşmamızın ve paylaştıklarımızı öylece bırakmamızın kendisi açısından daha kazançlı olacağını düşünüyor.

Bu yeni özellik gerçeğe dönüşmese bile Facebook'un hesap verilerinin yedeğini sakladığını ve sildiğiniz fotoğrafların Mark Zuckerberg'in sabit diskinde bir yerlerde kalmış olabileceğini hatırlatalım.