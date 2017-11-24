iPhone X için yasaları ihlal etmiş

Foxconn, daha öncesinde de fazla mesai yüzünden intihar haberlerine konu olmuştu

Apple’ın gözde cihazı iPhone X’i yetiştirebilmek için üretim bandında stajyer öğrencilerin fazla mesai yaptırıldığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu duruma tepkileri çığ gibi büyüyünce Apple’ın tedarikçisi Foxconn’dan itiraf geldi.

Foxconn, iPhone X’in üretimini yetiştirebilmek için Çin iş yasasının ihlal ederek stajyer öğrencilerin fazla saat çalıştırdığını itiraf etti. Öğrencileri üretim hattında günde 11 saat çalıştığı çalıştıran tedarikçi bunu uygulamaya iPhone X’i yetiştirebilmek için başvurduğunu ifade etti.

Financial Times verilerine göre 17-19 yaşları arasında iş deneyimi kazanabilmek için 3000’i aşkın stajyer çalışıyor. Söz konusu stajyerlerin iş gücünü kullanarak üretim bandını hızlandıran Foxconn, iPhone X’de yaşanan bazı sorunlar yüzünden durumu açıklamak zorunda kaldı.

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Bu durum üzerine tedarikçi, stajyerlerin fazla mesai yapmasına artık izin vermediğini belirtti. Bu skandallarla daha öncede çalkalanan firma, uzun mesailer yüzünden yaşanan intihar haberleri ile de gündeme gelmişti.