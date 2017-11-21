Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açıyor

Fuar kapsamında; sanal ve artırılmış gerçeklik, bilişim, yazılım geliştirme, bilgi yönetimi, siber güvenlik sistemleri, mobil yazılım teknolojileri, tüketici elektroniği ürünleri, endüstriyel otomasyon, 3D, simülasyon, sanal gerçeklik, yeni nesil eğitim setleri, robotik, maker, akıllı ev teknolojileri, akıllı şehirler, GSM sektörü, endüstri 4.0, interaktif eğitim yazılımları, web, network ve bireysel veri güvenliği, yapay zeka, akıllı çözümler alanlarında Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

Bilişim festivaline dönüşecek

Dijital sektörde fuar ve festival anlayışını bir araya getirecek olan Kocaeli Bilişim Fuarı, 5 bin metrekarelik alanda misafirlerini ağırlayacak. Bilişim firmaları, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. Sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş uçuş simülatörleri, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek.

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Bilişimin dev firmaları alanda olacak

Turkcell, Microsoft, Samsung, Türk Telekom, Vestel, General Mobile, Havelsan, THY, Casper ve Canon gibi sektörün lokomotif firmalarının yanı sıra Kocaeli’den de bilişim firmaları fuarda açacakları stantlarda ürünlerini sergileyecek. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Doğa Koleji, Teknoloji ve İnsan Koleji gibi eğitim kurumları da fuarda yer alacak. Fuarda ziyaretçileri 89 firma ile çeşitli alanlardan oluşan 117 farklı stant bekliyor.

Dünyanın en gelişmiş güvenlik simülatörü

Fuarda Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)’in en gelişmiş örneklerinden olan ‘’Güvenlik Güçleri Operasyon Simülatörü’’ sergilenecek. Türkiye’de sanal gerçeklik sistemlerini profesyonel askeri eğitimler alanında hayata geçiren ilk örnek olan Comtra savaş simülasyonunu ilk deneyen ise o dönemde Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık olmuştu. Bu sistem dünya üzerinde sadece ABD ve Türkiye’de bulunuyor.

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HAVELSAN'dan Taktik Durum Sergileme Sistemi

Türkiye’nin gururu Havelsan ise fuarda Holografik Durumsal Farkındalık Sistemi(C4ISR)’ni sergileyecek. Havelsan tarafından geliştirilen sistemle; ana hedef, geleneksel taktik durum sergileme sistemlerinin 2B görüntü kısıtlarını asmak ve operatörlerle taktik komutanlar için savaş alanının durumsal farkındalığını artırmak sağlanıyor.

Dijital dünyanın yeni dili kodlama

Teknolojinin yeni dili olarak adlandırılan kodlama ile oluşturulan yazılımlar; sanayiden eğitime, robotik teknolojilerinden otomotive, sağlıktan savunma sanayine kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Herhangi bir uygulama veya web sitesi mi oluşturmak istiyorsunuz, o zaman kodlama bilmelisiniz. Kodlamanın yani elektronik dilin geldiği son noktayı mı öğrenmek istiyorsunuz, o zaman Kocaeli Bilişim Fuarı’nı ziyaret etmelisiniz.

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